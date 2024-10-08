В российской стройотрасли спрос на работников вырос в 1,5 раза за год

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России в сфере строительства спрос на работников за год вырос в 1,5 раза, выяснили в "Авито Работа".

"В III квартале текущего года спрос работодателей на специалистов в сфере строительства вырос в 1,5 раза (+48%). В среднем соискатели на позиции в этой отрасли могут рассчитывать на 90 550 рублей (+22%) в месяц за полный рабочий день", - говорится в исследовании.

Изучив квартальную динамику предложений для новых сотрудников, эксперты также составили список профессий с наибольшим приростом вакансий год к году.

Так, спрос на бетонщиков за год вырос в два раза (104%). Средние предлагаемые зарплаты - 118 796 рублей в месяц при полной занятости. На 94% больше стало предложений для фасадчиков, среднее зарплатное предложение для них -136 311 рублей ежемесячно. Замыкают тройку каменщики, их востребованность выросла на 92%, средняя предлагаемая зарплата - 125 732 рубля в месяц.

В топ-3 по наиболее высоким зарплатным предложениям вошли промышленный альпинист (в среднем около 149 522 рублей ежемесячно за полный график), уже упомянутый фасадчик и монолитчик (в среднем 133 153 рубля в месяц).