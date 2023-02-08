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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Российскому ЖКХ и строительству не хватает 262 тысяч работников

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российской отрасли строительства и ЖКХ не хватает более 260 тысяч кадров, сообщил на правительственном часе в Госдуме глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"По тем расчетам, которые мы сейчас имеем, потребность в специалистах высшего образования составляет в стройке где-то около 44 тысячи человек, а всего - 171 тысяча специалистов", - сказал он, отвечая на вопрос депутата.

Министр добавил, что в жилищно-коммунальном хозяйстве потребность в кадрах составляет 91 тысячу человек.

По словам Файзуллина, при Минстрое организован учебный центр по разным направлениям деятельности. Кроме того, уже более 900 человек прошли переподготовку на новых территориях.

Минстрой Ирек Файзуллин Госдума
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