Российскому ЖКХ и строительству не хватает 262 тысяч работников

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российской отрасли строительства и ЖКХ не хватает более 260 тысяч кадров, сообщил на правительственном часе в Госдуме глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"По тем расчетам, которые мы сейчас имеем, потребность в специалистах высшего образования составляет в стройке где-то около 44 тысячи человек, а всего - 171 тысяча специалистов", - сказал он, отвечая на вопрос депутата.

Министр добавил, что в жилищно-коммунальном хозяйстве потребность в кадрах составляет 91 тысячу человек.

По словам Файзуллина, при Минстрое организован учебный центр по разным направлениям деятельности. Кроме того, уже более 900 человек прошли переподготовку на новых территориях.