Правительство согласилось с идеей поддержки производителей сладких напитков из числа МСП

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ согласно с идеей введения государственной финансовой поддержки для производителей сахаросодержащих напитков, которые являются субъектами МСП, но предлагает оценить объем бюджетных ассигнований, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№734186-8) опубликован в электронной базе данных парламента, автор инициативы – Законодательное собрание Пермского края.

Согласно действующему законодательству, субъекты МСП не могут получать финансовую помощь из бюджета (субсидии, инвестиции и гарантии), если сфера их производства или продажа – подакцизные товары. Сахаросодержащие напитки стали подакцизными товарами с 1 июля 2023 г. Внесенный законопроект предлагает вывести сахаросодержащие напитки из-под запрета на предоставление финансовой поддержки из бюджета.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что действующий запрет препятствует развитию МСП в сфере производства напитков и лимонадов, а принятие законопроекта создаст благоприятные условия для роста отрасли, приведет к появлению новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты.

"Снятие ограничения доступа к финансовой поддержке для субъектов МСП – производителей сахаросодержащих напитков в условиях санкционных ограничений определяется как цель создания объективных мер по снижению рисков функционирования отрасли в ситуации рыночной неустойчивости", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект внесен вместе с положительным отзывом правительства, в котором отмечается, что реализация предусматриваемых законопроектом положений сократит риски снижения объемов производства на фоне усиления налоговой нагрузки. При этом правительство настаивает на дополнении финансово-экономического обоснования информацией о количестве производителей сахаросодержащих напитков, об объеме произведенных сахаросодержащих напитков в 2022-2023 гг., а также расчетами и обоснованиями, подтверждающими положительное влияние мер поддержки на МСП, и расчетами объема дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.