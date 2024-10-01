Перечень подакцизных безалкогольных напитков в РФ может быть расширен

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Перечень безалкогольных напитков в РФ, на которые устанавливается акциз, может быть расширен.

"В рамках совершенствования налогообложения акцизами сахаросодержащих напитков целесообразно подготовить и проработать предложения по расширению перечня подакцизных безалкогольных напитков", - говорится в приложении к основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на период 2026 и 2027 годов, внесенным в Госдуму

Это связано с тем, что, как говорится в документе, по мнению налоговых и таможенных органов, идентификация отдельных видов товаров в качестве подакцизных сахаросодержащих напитков затруднена в связи с большим перечнем безалкогольных напитков, не подлежащих налогообложению акцизами (обогащенная пищевая продукция, напитки на растительной основе и др.).

Акциз на сахаросодержащие напитки в РФ был введен с 1 июля 2023 года, он составляет 7 рублей за 1 литр. Согласно документу, в 2023 году в федеральный бюджет от более 600 производителей и импортеров поступило 8,3 млрд рублей акцизов, 87% этой суммы пришлось на сахаросодержащие напитки, производимые в РФ.

"По данным ФНС России, средняя месячная сумма поступлений акциза в третьем квартале 2023 года составила порядка 1,5 млрд рублей, в четвертом квартале уменьшилась на 13% и составила 1,31 млрд рублей, хотя должна была увеличиться за счет производителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих сахаросодержащие напитки, с 1 октября 2023 года - ИФ), - говорится в документе. - В первом квартале 2024 года тенденция к уменьшению среднемесячных поступлений акциза сохранилась, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года этот показатель уменьшился на 3% и составил 1,28 млрд рублей".

Как считают авторы документа, эти данные свидетельствуют о сокращении объема производства сахаросодержащих напитков и увеличении производства безалкогольных напитков, содержащих заменители сахара.

Как сообщалось, в проекте федерального закона о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса (внесен в Госдуму в пакете бюджетных документов) предложено в два раза снизить такой критерий для признания сахаросодержащего напитка подакцизным, как количество добавленных сахаров и углеводов на 100 мл напитка – с 5 до 2 граммов.

В настоящее время к сахаросодержащим отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл. Речь идет о продукции, которая упакована в потребительскую тару. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания.

Подакцизная продукция должна быть изготовлена с использованием питьевой или минеральной воды, объемная доля этилового спирта в ней не может превышать 0,5%. При использовании спиртосодержащего сырья этот показатель не должен быть выше 1,2%.

Под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом ЕАЭС, обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода; алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно.

"Сладкий акциз" также не распространяется на соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и/или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.