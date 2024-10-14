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Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года

Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года
Фото: Peter Steffen/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник согласилась с предложением Минфина об увеличении с 1 января 2025 года акциза на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей за литр, а также о расширении перечня таких напитков и введении акциза на квас и изотоники (напитки для поддержания водно-солевого баланса во время занятий спортом). Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой законопроекта.

По словам собеседника агентства, изменение отражено в подготовленном ко второму чтению пакете правительственных поправок в законопроект №727330-8, он входит в бюджетный пакет.

Расширяется перечень безалкогольных напитков, с которых может взиматься акциз.

Предлагается относить к сахаросодержащим напиткам обогащенную пищевую продукцию, то есть напитки, в которые добавлены дополнительные питательные вещества для улучшения их пищевой ценности. В контексте сахаросодержащих напитков это может означать добавление витаминов, минералов, аминокислот или других полезных компонентов (изотоники).

Кроме того, под акциз могут подпасть квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% (квас). Сейчас эти напитки не облагаются акцизом согласно Налоговому кодексу.

Акциз на сахаросодержащие напитки в РФ был введен с 1 июля 2023 г., он составляет 7 рублей за 1 литр. Согласно ранее озвученным данным Минфина, в 2023 г. в федеральный бюджет поступило 8,3 млрд руб. акцизов от более 600 производителей и импортеров, 87% этой суммы пришлось на сахаросодержащие напитки, производимые в РФ.

Как сообщалось, в рамках первого чтения поправок в Налоговый кодекс предложено в два раза снизить такой критерий для признания сахаросодержащего напитка подакцизным, как количество добавленных сахаров и углеводов на 100 мл напитка – с 5 до 2 граммов.

На прошлой неделе также сообщалось, что правительство РФ направило положительный отзыв на законопроект (№734186-8), который вводит государственную финансовую поддержку для производителей сахаросодержащих напитков, которые являются субъектами МСП.

Минфин
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