Поиск

Newmont в III квартале увеличил производство золота на 29%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в III квартале 2024 года произвел 1,67 млн унций золота, что на 29% больше, чем годом ране.

Как сообщила компания, производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом эквиваленте составило 430 тысяч унций. Этот показатель вырос в 7 раз.

Средняя цена реализации золота увеличилась на 31%, до $2518 за унцию, совокупные денежные затраты (AISC) - на 13%, до $1611 на унцию. В результате EBITDA золотодобытчика подскочила в 2,1 раза и составила около $2 млрд.

Компания сохраняет прогноз по производству на 2024 год, в IV квартале рассчитывает произвести 1,8 млн унций золота при AISC $1475 на унцию.

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель III кв. 2024 III кв. 2023 Динамика
Производство золота, млн унций 1 668 1 291 29%
AISC, $ на унцию 1 611 1 426 13%
Средняя цена реализации золота, $ за унцию 2 518 1 920 31%
Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента 430 58 7,4х
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров, $ млн 922 158 5,8х
Скорректированная чистая прибыль, $ млн 936 286 3,3х
Скорректированная EBITDA, $ млн 1 967 933 2,1х
Capex, $ млн 877 604 45%
FCF, $ млн 760 397 91%

Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.

Newmont
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВФ допустила падение темпов роста ВВП Китая ниже 4% при отсутствии реформ

Глава МВФ допустила падение темпов роста ВВП Китая ниже 4% при отсутствии реформ

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти на 5,8% с 2025 г.

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти на 5,8% с 2025 г.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2025-2027 гг.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2025-2027 гг.

Силуанов заявил, что РФ уже дает ответ на использование доходов от замороженных активов

Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с середины сентября

"Русская сталь" прогнозирует падение потребления стали в РФ в 2024 году на 6%

Решетников заявил, что экономика РФ демонстрирует признаки охлаждения

Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });