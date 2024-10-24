Newmont в III квартале увеличил производство золота на 29%

Как сообщила компания, производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом эквиваленте составило 430 тысяч унций. Этот показатель вырос в 7 раз.

Средняя цена реализации золота увеличилась на 31%, до $2518 за унцию, совокупные денежные затраты (AISC) - на 13%, до $1611 на унцию. В результате EBITDA золотодобытчика подскочила в 2,1 раза и составила около $2 млрд.

Компания сохраняет прогноз по производству на 2024 год, в IV квартале рассчитывает произвести 1,8 млн унций золота при AISC $1475 на унцию.

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель III кв. 2024 III кв. 2023 Динамика Производство золота, млн унций 1 668 1 291 29% AISC, $ на унцию 1 611 1 426 13% Средняя цена реализации золота, $ за унцию 2 518 1 920 31% Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента 430 58 7,4х Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров, $ млн 922 158 5,8х Скорректированная чистая прибыль, $ млн 936 286 3,3х Скорректированная EBITDA, $ млн 1 967 933 2,1х Capex, $ млн 877 604 45% FCF, $ млн 760 397 91%

Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.