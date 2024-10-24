Newmont в III квартале увеличил производство золота на 29%
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в III квартале 2024 года произвел 1,67 млн унций золота, что на 29% больше, чем годом ране.
Как сообщила компания, производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом эквиваленте составило 430 тысяч унций. Этот показатель вырос в 7 раз.
Средняя цена реализации золота увеличилась на 31%, до $2518 за унцию, совокупные денежные затраты (AISC) - на 13%, до $1611 на унцию. В результате EBITDA золотодобытчика подскочила в 2,1 раза и составила около $2 млрд.
Компания сохраняет прогноз по производству на 2024 год, в IV квартале рассчитывает произвести 1,8 млн унций золота при AISC $1475 на унцию.
Операционные и финансовые показатели Newmont:
|Показатель
|III кв. 2024
|III кв. 2023
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1 668
|1 291
|29%
|AISC, $ на унцию
|1 611
|1 426
|13%
|Средняя цена реализации золота, $ за унцию
|2 518
|1 920
|31%
|Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента
|430
|58
|7,4х
|Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров, $ млн
|922
|158
|5,8х
|Скорректированная чистая прибыль, $ млн
|936
|286
|3,3х
|Скорректированная EBITDA, $ млн
|1 967
|933
|2,1х
|Capex, $ млн
|877
|604
|45%
|FCF, $ млн
|760
|397
|91%
Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.