Цена Brent отошла от внутридневных минимумов до $76,11 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе, но цены отошли от внутридневных минимумов.

Трейдеры оценивают еженедельную статистику Министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей - до 422,74 млн баррелей. Товарные запасы бензина резко снизились - на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,12 млн баррелей.

К 18:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,07 (1,39%) до $76,11 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,95 (1,29%), до $72,62 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $75,15 за баррель, WTI - до $71,53 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая сообщения о том, что "Хезболла" поддержала усилия Ливана о посредничестве в достижении перемирия с Израилем. Эта информация способствовала снижению нефтяного рынка, существенно поднявшегося за предыдущие дни на опасениях перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну, пишет Market Watch.

"Разворот цен на нефть подтверждает наш тезис о том, что геополитическая напряженность продолжит двигать рынок ежедневно", - говорится в обзоре Sevens Report Research.

"Однако ухудшение фундаментального фона, вероятно, сведет на нет недавний подъем цен, поскольку опасения физического избытка нефти в ближайшие кварталы будут нивелировать угрозы для нефтяной инфраструктуры Ирана, если, конечно, не случится серьезной эскалации ближневосточного конфликта", - отмечают эксперты.