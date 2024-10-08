Цены на нефть эталонных марок усилили падение вечером во вторник

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили падение вечером во вторник из-за отсутствия новых стимулов в Китае.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по Москве упали на $3,78 (4,67%), до $77,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к указанному времени на $3,7 (4,8%), до $73,44 за баррель.

Как сообщалось, представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако они не упомянули новые масштабные стимулы, на которые надеялись трейдеры, что стало разочарованием для рынка.

"Китай не смог оправдать ожидания рынка в отношении нового увеличения государственных расходов, - написали аналитики ING. - Без господдержки замедление роста экономики Китая может ограничить спрос на нефть в стране в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе".

Тем временем трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где обстановка остается напряженной с конца сентября, когда Израиль начал активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Также рынок опасается прямого столкновения Израиля с Ираном или удара по иранской нефтяной инфраструктуре.

Кроме того, влияние на нефтяной рынок оказывает ожидание очередного урагана в Мексиканском заливе. Порты во Флориде закрылись из-за приближения урагана Милтон, который может достичь побережья штата в среду. В частности, это может нарушить поставки нефтепродуктов.