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В России цены на яйца третью неделю подряд растут на 0,1%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В первую неделю октября в России потребительские цены на яйца повысились на 0,1%, сообщил Росстат. Такие темпы роста держатся третью неделю подряд.

С начала года сохраняется отрицательная динамика - снижение на 19,5%.

Росстат также сообщил, что сливочное масло на минувшей неделе подорожало на 1,6%, пастеризованное молоко - на 1%, сметана - на 0,8%, сыры - на 0,7%, творог- на 0,6%.

Цены на ржаной хлеб выросли на 0,6%, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничный хлеб - на 0,5%, вареные колбасы, стерилизованное молоко, подсолнечное масло и соль - на 0,4%, говядину, баранину, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, гречневую крупу и пшено - на 0,3%, мороженую рыбу - на 0,2%, пшеничную муку, рис и черный чай - на 0,1%.

Росстат
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