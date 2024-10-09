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Росстат отметил, что бензин с 1 по 7 октября подорожал на АЗС на 0,14%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 1 по 7 октября выросли к предыдущей неделе на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября, сообщил Росстат.

С начала года к 7 октября бензин подорожал на 7,9% (общая инфляция за этот период составила 5,87%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 7 октября составляла 58,81 рубля (на 30 сентября - 58,72 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 53,57 рубля (53,51 рубля), АИ-95 - 58,86 рубля (58,83 рубля), АИ-98 - 79,29 рубля (78,86 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране увеличились на 0,08% после повышения на 0,04% с 24 по 30 сентября и на 0,08% с 17 по 23 сентября. Средняя цена ДТ в стране на 7 октября составила 67,03 рубляза литр (на 30 сентября - 66,97 рубля).

В 2023 году бензин на российских АЗС подорожал на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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