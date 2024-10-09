Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14%, годовая замедлилась в район 8,6%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 7 октября составил 5,87%.

Из недельных данных за 7 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 7 октября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,60% с 8,70% на 30 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Точную оценку годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 11 октября в докладе о месячной инфляции в сентябре.

Цены на продукты

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 1 по 7 октября снизились на 1,2% (на неделе с 24 по 30 сентября уменьшились на 0,7%), в том числе морковь подешевела на 2,6%, капуста и яблоки на 2,5%, свекла на 1,8%, лук на 1,6%, картофель на 1,2%, помидоры на 0,8%. Одновременно выросли цены на бананы - на 0,7% и огурцы - на 0,5%.

За период с 1 по 7 октября существенно поднялись цены на масло сливочное - на 1,6%, молоко пастеризованное - на 1,0%, сметану - на 0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,7%, творог и хлеб ржаной - на 0,6%, маргарин, хлеб пшеничный - на 0,5%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное и соль - на 0,4%.

При этом снизились цены на сахарный песок - на 0,9%, мясо кур - на 0,4%, свинину - на 0,2%.

Непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,6% (с 1 октября был существенно повышен утилизационный сбор на иномарки).

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились за неделю на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 1 по 7 октября повысилась на 1,7% (с 17 по 23 сентября она выросла на 6,5%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 октября на уровне 8,52%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 1 по 7 октября 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,14%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,14% (после роста на 0,13% неделей ранее): ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 1,21%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,24% (после 0,20% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,15% (после роста на 0,12% неделей ранее): снизились цены на электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,13% (после 0,45% неделей ранее) на фоне ускорения снижения цен на услуги санаториев (на 0,87%)", - говорится в материале министерства.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - говорится в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября). При этом консенсус-прогноз на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).