Нефть Brent подорожала до $77,23 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут утром в четверг, более чем компенсировав умеренное снижение по итогам предыдущей сессии, вызванное данными о росте запасов нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени составила $77,23 за баррель, что на $0,65 (0,85%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,6 (0,8%), до $76,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,65 (0,89%), до $73,89 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $0,33 (0,5%), до $73,24 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принес штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива, включая такие густонаселенные районы как Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.

Власти Флориды объявили режим ЧС, отменены занятия в учебных заведениях, ряд школ переоборудован во временные укрытия. В штате эвакуированы около 6 млн человек. В аэропортах Флориды во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тыс.

Несмотря на свою разрушительную силу, ураган "Милтон", скорее всего, не окажет существенного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Скорее всего, он вызовет пониженный потребительский спрос, поскольку жители Флориды сидят в убежищах и вряд ли будут ездить на работу или в школу до конца недели, а может и дольше", - добавил эксперт.