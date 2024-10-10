Brent подорожала до $78,05 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжили расти вечером в четверг, инвесторы оценивают геополитические риски, перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и следят за ураганом "Милтон".

К 18:24 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,47 (1,92%), до $78,05 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,35 (1,84%), до $74,59 за баррель.

Израильский министр экономики Нир Баркат выступил за удар по Ирану, в том числе по его ядерному потенциалу. "Мы должны атаковать Иран", - сказал он France 24, добавив, что эти действия включают в себя удар по ядерному потенциалу Тегерана. Трейдеры опасаются, что конфликт также может сказаться на иранской нефтяной промышленности.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "атака на Иран будет смертоносной, точной и, прежде всего, неожиданной. Они не поймут, что произошло и как это произошло. Они увидят результаты".

Eраган "Милтон" постепенно "удаляется от восточного побережья Флориды", сообщает Национальная метеорологическая служба США. Ожидается, что позднее в четверг ураган пройдет к северу от Багамских островов. По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, ущерб от урагана оказался серьезным, хотя и не катастрофическим.

"Ураган был сильным, но, к счастью, мы избежали худшего сценария развития событий", - сказал он.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает усиление ожиданий снижения ставок ФРС на следующем заседании. После публикации данных об инфляции в Соединенных Штатах участники рынков оценивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ в ноябре в 87% против 80,3% накануне.

Отчет Минтруда в четверг показал, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года.

Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Ослабление инфляции было отмечено по итогам шестого месяца подряд.

Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного замедления инфляции - до 2,3%.