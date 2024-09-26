Сбер, Альфа-банк и Т-Банк создадут консорциум для развития единого QR-кода

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого платежного QR-кода, говорится в сообщении Сбера.

Цель инициативы - использование накопленной экспертизы для развития платежных инноваций, а также поддержания конкуренции на рынке.

Единый QR дает потребителям унифицированное решение для оплаты по QR-коду, сохраняя при этом выбор между различными дополнительными сценариями оплаты и привычную выгоду по банковским программам лояльности. Его развитие будет строиться на технологии MultiQR, которой уже пользуются 18 российских банков с совокупной эмиссией более 88% рынка.

При этом Сбер передает все необходимые права и технологии, позволяющие консорциуму самостоятельно управлять и развивать MultiQR. Уже сейчас команда IT-консорциума прорабатывает вопрос развертывания платформы на независимой площадке, сказано в сообщении.

Для банков подключение к единому QR-коду позволит получить равный доступ к платежной инфраструктуре и сохранить существующие бизнес-модели получения прибыли.

Консорциум не ставит перед собой целью извлечение прибыли из совместной деятельности. Все полученные средства будут направлены на покрытие операционной деятельности консорциума и инвестиции в дальнейшее развитие платежных технологий.

В рамках объединения будут действовать единые для всех участников правила пользования технологиями и создаваемыми продуктами. Для банков-участников остается возможность развивать собственные инновационные решения на базе технологий консорциума.

Дальнейшими шагами консорциума станут создание отдельного юридического лица, формирование команды менеджмента как из числа независимых, так и внутренних кандидатов, а также запуск технологической платформы на мощностях и ресурсах консорциума.

Банки могут принять участие в консорциуме в двух статусах: как участник и как учредитель-инвестор. Банк-участник получает доступ ко всем технологиям консорциума, а также возможность развивать собственные решения на базе инфраструктуры консорциума. Учредители, максимальное количество которых не может превышать 12, принимают активное участие в управлении консорциумом и обеспечивают инвестиции в технологическое развитие его платежной инфраструктуры. Возможность стать учредителем консорциума сохраняется в течение 6 месяцев с момента подписания меморандума. При этом всеми участниками консорциума гарантируется конфиденциальность полученной информации и ее использование исключительно в рамках деятельности объединения.

Основные стратегические и операционные вопросы решаются с учетом мнения всех участников объединения. Для формирования предложений, обеспечения консолидации позиций рынка и развития безналичных технологий в стране будет учрежден совет участников объединения с приглашением к участию регулятора и Национальной системы платежных карт (НСПК).

Решение стратегических вопросов принимается на заседании учредителей совета. Решение считается признанным при наличии не менее 75% голосов в его пользу. Голоса учредителей распределяются следующим образом: Сбер - 45%, остальные учредители - 55% (по 5% каждому).

Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк впервые заявили о совместной работе над единым платежным QR-кодом в конце июня. Параллельно с этим НСПК заявила о старте пилота по внедрению унифицированного QR-кода с другой группой банков. Завершить пилотирование планируется в середине октября.