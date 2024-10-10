Поиск

Совкомбанк выпустил ЦФА на "СПБ бирже" объемом 1,5 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк 10 октября разместил в информационной системе "СПБ биржи" третий выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для своих клиентов, его объем составляет 1,5 млрд рублей, сообщила биржа

Выпуск ЦФА структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями. Процентная ставка установлена на уровне 21,7% годовых.

Объем выпуска ЦФА составил 1,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, срок его обращения - 32 дня, дата погашения - 11 ноября.

Ранее Совкомбанк разместил на платформе" СПБ биржи" два выпуска ЦФА - на 405 млн и 840 млн рублей.

Совкомбанк ЦФА СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

BMW и Mercedes-Benz зафиксировали снижение продаж в III кв. из-за падения спроса в Китае

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

Фондовый рынок Канады обошел Великобританию по капитализации

Unilever закрыла сделку по продаже российских активов групп "Арнест"

Unilever закрыла сделку по продаже российских активов групп "Арнест"

Распоряжение президента разрешает запланированные на 2024-2026 гг. реорганизации ВТБ и его "дочек"

ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов

ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });