Совкомбанк выпустил ЦФА на "СПБ бирже" объемом 1,5 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк 10 октября разместил в информационной системе "СПБ биржи" третий выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для своих клиентов, его объем составляет 1,5 млрд рублей, сообщила биржа

Выпуск ЦФА структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями. Процентная ставка установлена на уровне 21,7% годовых.

Объем выпуска ЦФА составил 1,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, срок его обращения - 32 дня, дата погашения - 11 ноября.

Ранее Совкомбанк разместил на платформе" СПБ биржи" два выпуска ЦФА - на 405 млн и 840 млн рублей.