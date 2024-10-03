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Совкомбанк выпустил ЦФА на 840 млн рублей на "СПБ бирже"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк 3 октября разместил в информационной системе "СПБ биржи" цифровые финансовые активы (ЦФА) на 839,6 млн рублей для своих клиентов, говорится в сообщении торговой площадки.

Выпуск ЦФА структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями. Процентная ставка установлена на уровне 21% годовых.

Объем выпуска ЦФА составил 839 тыс. 600 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, срок обращения - шесть месяцев. Дата погашения ЦФА - 3 апреля 2025 года.

В августе Совкомбанк разместил на платформе "СПБ биржи" пилотный выпуск ЦФА объемом 405 млн рублей.

Совкомбанк ЦФА СПБ биржа
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