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МосБиржа провела размещение ЦФА на произведение искусства

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Первый на российском рынке выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на произведение искусства проведен на платформе Московской биржи.

Согласно сообщению торговой площадки, размещение ЦФА на работу художника Юрия Злотникова из серии "Протосигналы" состоялось 11 октября.

Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых.

Эмитентом ЦФА выступило ООО "Сэлф Софт Продакшн", специализирующееся на создании платформ по токенизации активов и выступающее администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.

Банк России в 2023 году включил МосБиржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а Национальный расчетный депозитарий (НРД) - в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА.

МосБиржа
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