Переработка нефти на Омском НПЗ за 9 месяцев выросла на 4%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Переработка нефти на Омском НПЗ "Газпром нефти" за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 4%, поставки автобензинов на внутренний рынок увеличились на 5%, дизельного топлива - на 9%, сообщил "Газпром".

"Работа по повышению эффективности производственной деятельности Омского НПЗ продолжается. Так, осенью 2024 года завершено строительство биологических очистных сооружений "Биосфера". Они позволят повысить степень очистки воды, используемой на заводе, почти до 100%, предприятие перейдет на замкнутый цикл водопотребления", - отмечается в сообщении.

Еще на одном производстве "Газпром нефти" - Омском заводе смазочных материалов - в 2023 году запущен высокотехнологичный комплекс по выпуску отечественных синтетических базовых масел. Как результат, объем их производства за 9 месяцев 2024 года вырос в три раза (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), подчеркивается в информации.

"Газпром" развивает в Омской области рынок газомоторного топлива. "В настоящее время под брендом "Газпрома" в регионе работают 10 газозаправочных станций. Компания изучает возможности дальнейшего расширения сети", - отмечается в сообщении.