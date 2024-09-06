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Ростехнадзор назвал причиной пожара на Омском НПЗ взрыв баллона при ремонте установки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пожар 26 августа на Омском НПЗ "Газпром нефти" начался после взрыва газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, сообщается в отчете местного управления Ростехнадзора.

По данным ведомства, специалисты подрядчика – ООО "Нефтехимремонт" – проводили разборку теплообменника установки с демонтажом пучка. "При ведении опасных работ произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны поз. С-304 с последующим возгоранием", - говорится в отчете.

В ведомстве подчеркнули, что комиссия Ростехнадзора продолжает расследование для установления причин аварии.

Пожар на Омском НПЗ на площади 1 тыс. кв.м произошел днем 26 августа. В результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали.

Предприятие обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности – почти 23 млн тонн нефти и конденсата.

Омск Газпром нефть Ростехнадзор ООО "Нефтехимремонт"
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