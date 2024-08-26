Сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара на Омском НПЗ погиб один сотрудник, сообщил журналистам замгендиректора предприятия Кирилл Морозов.

"При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье - погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе", - сказал он.

"Омский НПЗ приносит соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам", - заверил Морозов.

Губернатор области Виталий Хоценко сообщил в Telegram: "6 пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Все доставлены в БСМП-1. От дальнейшей госпитализации они отказались и выписаны. К сожалению, 1 пострадавший погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким".

Ранее сообщалось, что на предприятии есть пострадавшие и что в больницу скорой помощи были доставлены семь человек, состояние одного из них врачи оценили как тяжелое. На место происшествия выезжал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Пожар на заводе произошел 26 августа. Сообщалось, что автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание оборудования. Во второй половине дня стало известно, что пожар локализовали.

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - почти 23 млн тонн нефти и конденсата.