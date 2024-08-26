Пожар на Омском НПЗ полностью потушили

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожар на Омском НПЗ полностью потушили в 23:06 (20:06 по московскому времени), сообщило региональное ГУ МЧС.

Ранее 26 августа на заводе загорелось технологическое оборудование. Пострадали семь сотрудников предприятия, один из них умер.

О локализации пожара на заводе сообщили около 18:00 по Москве.

В связи с пожаром возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.217 УК)

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - почти 23 млн тонн нефти и конденсата.