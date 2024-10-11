Доверительные управляющие с января смогут предлагать частным инвесторам только индивидуальные стратегии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доверительные управляющие с 1 января 2025 года будут предлагать частным инвесторам только индивидуальные стратегии. Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом, опубликовано на сайте регулятора.

Доверительные управляющие при формировании портфелей должны будут учитывать финансовое положение клиентов, образование и опыт на рынке ценных бумаг, а также информацию об их текущих инвестициях и денежных обязательствах. "Это позволит оценить не только риск-аппетит клиента, но и его возможность нести такой риск", - отмечает ЦБ.

Подключение к стандартным стратегиям, когда определяется единый инвестиционный профиль для всех, теперь станет недоступно. Ранее заключенные договоры, предусматривающие управление активами по единым правилам, продолжат действовать до истечения своего срока.

Инвесторы, которые предпочитают коллективные инвестиции, смогут вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды, напомнил ЦБ.