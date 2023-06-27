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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Индекс стоимости жилья в США в апреле снизился впервые с 2012 года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Индекс стоимости жилья в США CoreLogic Case-Shiller опустился в апреле на 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете S&P Global, рассчитывающей этот показатель.

Снижение индекса отмечено впервые за 11 лет, отмечает The Wall Street Journal. Это связано, в частности, с ростом ставок по ипотечным кредитам, удерживающим потенциальных покупателей от приобретения жилья.

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Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США упал в апреле на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Опрошенные WSJ эксперты прогнозировали его падение на 2,4%.

В марте индикатор по стране в целом вырос на 0,7%, в 20 крупнейших городах - уменьшился на 1,1%.

Средний размер ставок по 30-летней ипотеке в Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, составил 6,67% по сравнению с 5,81% годом ранее, сообщает Freddie Mac.

Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), медианная цена дома в США на вторичном рынке в мае уменьшилась на 3,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до $396,1 тыс.

США
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