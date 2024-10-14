"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ООО "ВБ Девелопмент" подало исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку на сумму 37,09 млрд рублей, говорится в данных картотеки.

По данным ЕГРЮЛ, "ВБ Девелопмент" на 100% принадлежит ответчику Владиславу Бакальчуку. Сам Бакальчук говорил, что юрлицо является бизнес-единицей Wildberries.

Заявление поступило в суд 11 октября.

Источники "Ведомостей" сообщили, что иск предъявлен Бакальчуку лично "в связи с убытками, понесенными компанией "ВБ Девелопмент", которые наступили вследствие неисполнения Бакальчуком обязательств перед Wildberries.

"Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из "ВБ Девелопмент" по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично", - сообщил собеседник издания.

12 октября основательница Wildberries и глава ООО "РВБ", совместной компании Wildberries и Russ, Татьяна Ким (Бакальчук) заявила, что Владислав Бакальчук и его команда лишили компанию примерно 37 млрд рублей и дестабилизироовали бизнес.

В сентябре ООО "РВБ" сообщало о подготовке иска к компании "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей. РВБ утверждала, что компания не выполняла обязательства по договорам, в то время как со стороны Wildberries все обязательства были выполнены, а "ВБ Девелопмент" были перечислены авансовые платежи.

Одновременно с этим сам Бакальчук в начале октября подал иск к ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ", а также к бывшей жене. Ближайшее рассмотрение дела состоится в Арбитражном суде 11 ноября. Также суд отказался вводить обеспечительные меры по иску сооснователя Wildberries (WB) Владислава Бакальчука об оспаривании передачи активов маркетплейса в ООО "РВБ" - объединенную компанию Wildberries и Russ.