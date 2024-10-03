Владислав Бакальчук просит суд признать ничтожной сделку по передаче домена Wildberries.ru

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Владислав Бакальчук заявил, что обратился в суд с иском о признании ничтожной сделки по передаче домена Wildberries.ru компании "РВБ".

"Сегодня мы подали иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне (глава Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) - ИФ) и ООО "РВБ" с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU", - сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, передача домена, стоимость которого предварительно оценивается в $3 млн, являлся совместной собственностью супругов. При этом сделка, в результате которой домен выбыл из совместной собственности, была проведена незаконно, без его согласия, утверждает Бакальчук.

В июле Wildberries и компания-владелец Russ Outdoor (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ" с уставным капиталом 20 млн рублей. Компания на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". "Стинн" также владеет 99% ООО "Русс Аутдор".

Группа Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, в т.ч. в Москве и Санкт-Петербурге, городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах. Суммарный охват рекламных конструкций превышает 85 млн человек в месяц.

Ранее в октябре Татьяна Ким сообщила, что реструктуризация объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ завершена.