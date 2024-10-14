Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Приговор для француза Винатье, иск к Владиславу Бакальчуку и снег в Москве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд РФ приговорил к трем годам колонии француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента.

- ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода. Речь идет о доходе от повышения цен на связь весной.

- Экс-главу НПК "Пеленгатор" обвинили в хищении 100 млн руб. в рамках гособоронзаказа. Валерий Дрогалин помещен под домашний арест.

- Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран. Лауреатами стали американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон из Массачусетского технологического института и Джеймс Робинсон из Университета Чикаго.

- "ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей. Источники газеты "Ведомости" отмечают, иск предъявлен Бакальчуку лично "в связи с убытками, понесенными компанией "ВБ Девелопмент", которые наступили вследствие неисполнения Бакальчуком обязательств перед Wildberries.

- Шри-Ланка заявила о желании присоединиться к БРИКС. По информации местных СМИ, заявка будет передана на саммите организации, который состоится в Казани 23-24 октября.

- Федерация бокса России лишила лицензии промоушен Hardcore FC. Причиной санкций стали "грубые и систематические нарушения Правил вида спорта "бокс" и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя".

- Мокрый снег выпал в Москве и Подмосковье. Синоптики предупреждают, что в течение 14 октября в отдельных районах Московской области ожидается ледяной дождь, местами гололед. В столице объявили "желтый" уровень погодной опасности. Повышение температуры до +12 и солнечная погода прогнозируется в Москве к концу недели.