Володин сообщил о многочисленных жалобах граждан на высокие тарифы ЖКХ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Граждане часто жалуются депутатам на высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Много жалоб поступило от жителей Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Республики Коми и Татарстана", - сказал .

По его словам, "среди ключевых тем, которые поднимают граждане, - высокие тарифы ЖКХ (33%), а также несоответствие качества услуг их цене". "Люди жалуются на изношенные коммуникации (13%), звучит критика работы управляющих компаний (6,5%) - нет прозрачности", - добавил он.

Ранее в октябре Володин сообщил, что в конце октября запланирован "правительственный час" по теме ЖКХ. "Рассчитываю на ваши мнения и предложения по этой теме. Они для нас крайне важны и необходимы, в том числе для предметной подготовки к обсуждению и выработки дальнейших решений", - написал он в Telegram.

Он напомнил, что "правительственные часы" теперь проходят в новом формате - исходя из проблем, беспокоящих людей, а не самоотчетов". Первый такой "час" был посвящен организации летнего оздоровительного отдыха детей.