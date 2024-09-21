Разрабатываемый S7 учебно-тренировочный самолет Tango совершил первый полет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - S7 Group совместно с Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) провели первый тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, сообщила пресс-служба S7.

Полет состоялся утром в субботу на аэродроме в Московской области. В ходе испытаний он совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук.

Tango - четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов.

На самолете установлен двигатель UL Power 520is производства бельгийской ULPower Aero Engines. Параллельно с разработкой Tango холдинг S7 создает собственный двигатель аналогичной мощности. Первый образец этого двигателя в настоящее время проходит тестовые испытания.

В перспективе самолет планируется использовать для первоначальной подготовки авиационных кадров в России. Воздушное судно также будет применяться для полетов в частных целях.