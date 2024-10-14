"Ростелеком" выбирает время для IPO "РТК-ЦОД" с учетом состояния рынка

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" думает о времени проведения IPO дочернего ООО "Центр хранения данных" (ЦХД, бренд "РТК-ЦОД") на фоне ситуации на рынке, будет ожидать правильной оценки актива, заявил журналистам в кулуарах форума "Сделано в России" президент компании Михаил Осеевский.

"Мы думаем над тем, идти ли сейчас или идти позже", - сказал он.

По его словам, в первую очередь, IPO "РТК-ЦОД" планируется "для того, чтобы показать стоимость компании".

"Если она (стоимость - ИФ) будет не очень соответствовать нашему представлению, то мы вряд ли будем активничать", - сказал глава "Ростелекома".

Ранее Осеевский говорил, что для проведения IPO "РТК-ЦОД" на "Мосбирже" рассматривается осеннее окно. В рамках IPO предполагается размещение существующих акций, допэмиссия не планируется.

Предполагаемый объем размещения может составить менее 10% акций - "плюс-минус". При этом "Ростелеком" не намерен снижать долю в облачной "дочке" ниже контрольной. Осеевский также отмечал, что в ходе IPO этой компании оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы "протестировать аппетит инвесторов".

В июне участниками ООО "Центр хранения данных" было принято решение о преобразовании компании в акционерное общество в рамках подготовки к IPO. Также было решено присоединить к ЦХД две компании - ООО "ДатаЛайн" и ООО "КлаудЛайт".

По данным ЕГРЮЛ, "Ростелеком" владеет 55,2% в ЦХД, еще 44,8% принадлежит ООО "Инвестиции в облачные технологии". Ранее последней компанией владел ВТБ, весной 2021 года он снизил долю в этом ООО до 69,4%.