Планирующая IPO облачная "дочка" "Ростелекома" преобразована в АО из ООО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Центр хранения данных" (ЦХД, бренд "РТК-ЦОД", контролируется "Ростелекомом") преобразовано в АО.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 ноября.

Ранее руководство ПАО "Ростелеком" сообщало о планах провести IPO "РТК-ЦОД", для этого рассматривалось осеннее окно. Однако в октябре президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил журналистам, что из-за ситуации на рынке компания задумалась, стоит ли выводить облачный бизнес на биржу сейчас или сделать это позднее.

В рамках IPO предполагается размещение существующих акций, допэмиссия не планируется, рассказывал ранее топ-менеджер. Предполагаемый объем размещения может составить менее 10% акций - "плюс-минус". При этом "Ростелеком" не намерен снижать долю в облачной "дочке" ниже контрольной. Осеевский также отмечал, что в ходе IPO этой компании оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы "протестировать аппетит инвесторов".

По данным ЕГРЮЛ, "Ростелеком" владеет 55,2% в ЦХД, еще 44,8% принадлежит ООО "Инвестиции в облачные технологии". Ранее последней компанией владел ВТБ, весной 2021 года он снизил долю в этом ООО до 69,4%.

По оценке iKS-Consilting, "РТК-ЦОД" по итогам 2023 года была лидером на рынке дата-центров России с 21,4 тысячи стойко-мест.

По данным на конец II квартала, количество стойко-мест в дата-центрах "Ростелекома" составляло 22,2 тысячи. Выручка "Ростелекома" в сегменте "ЦОД и облачные услуги" во II квартале выросла на 10% - до 14,3 млрд рублей.