ЦБ РФ по-прежнему рассчитывает на достижение цели по инфляции в 2025 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему рассчитывает на достижение цели по инфляции в 2025 году.

"Мы добьемся этого в следующем году", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Июльский прогноз Банка России предусматривает инфляцию в 2025 году на уровне 4-4,5%. Очередной среднесрочный макроэкономический прогноз ЦБ представит по итогам опорного заседания совета директоров 25 октября.