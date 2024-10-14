РСТ назвал волатильность рубля главным риском для выездного рынка

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры считают колебания курса рубля главным риском для работы на рынке выездного туризма, так как оно неизбежно ведет к падению продаж, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Слабеющий рубль выступает не только серьезным стрессовым фактором для туристов, но неизбежно ведет к подорожанию услуг и, как следствие, падению продаж. Еще одна проблема - усложнение платежей зарубежным партнерам", - заявила замгендиректора компании "Библио-Глобус" Ирина Костенко на втором Международном конгрессе туроператоров в Минске.

"Хотя объем международной авиаперевозки вырос на 40% за последний год, и это несомненный плюс, который стабилизирует цены на выездном рынке, одновременно продолжается усложнение системы взаимных платежей с зарубежными партнерами, которое дает удорожание продукта на 9-10%, что нивелирует снижение стоимости перевозки", - сказала Костенко.

Туроператоры также считают проблемой для своего бизнеса расходы по наполнению страховых фондов "Турпомощи".

"Изымая на это большие средства, мы не вкладываем их в развитие бизнеса. Это серьезная проблема, которую не решить отдельными точечными мерами, как, например, льготы правительства на выплату взносов. Решение проблемы лежит в другой плоскости, и нам, как отраслевому сообществу, нужна консолидация в этом вопросе", - сказала Костенко.

Гендиректор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная добавила, что гарантийная нагрузка на туроператоров такова, что "рубит малый и средний бизнес". А соруководитель комиссии РСТ по выездному туризму, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко заявил, что расходы непомерны и для крупного бизнеса.

"Существующий механизм финансовых гарантий в принципе работает, но есть ряд моментов, связанных с наполнением фонда персональной ответственности туроператоров (ФПО), который очень беспокоит бизнес. Сейчас механизм ФПО стал тормозом для развития компаний, так как они вынуждены изымать из производства большие суммы и замораживать. При этом от управления накопленными средствами растет процент, но и его мы не можем использовать. В случае нашей компании речь идет о миллиардных суммах", - сказал он.

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко заявил 10 октября, что размер фонда персональной ответственности туроператоров, который используется для погашения долгов компаний в случае невыполнения обязательств перед туристами, к концу 2024 года достигнет 3,5 млрд рублей. В резервном фонде, средства которого будут использоваться в случае необходимости эвакуации туристов из-за рубежа, накоплено 570 млн рублей. По словам Осауленко, это втрое больше, чем необходимо.

Костенко также отметила, что деление сообщества на туроператоров по внутреннему и выездному туризму становится все более символическим, так как за последние годы профиль многих туроператоров, традиционно занимавшихся в основном выездом, существенно изменился в пользу внутреннего туризма. По словам Подгорной, у большинства крупных туроператоров сейчас соотношение внутреннего и выездного объемов выглядит как 60 на 40 или даже 70 на 30.