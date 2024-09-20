Россия в июле поставила в Китай максимальный объем СПГ за последние 12 месяцев

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия в июле 2024 года поставила в Китай 872 тыс. тонн СПГ (1,134 млрд куб. м после газификации), что является максимальным месячным объемом за последние 12 месяцев. За последнее время больше поставки были ровно год назад - в июле 2023 (1 млн тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Общий объем производства СПГ в России в июле проходил сезонный минимум - 2,2 млн тонн (данные Росстата) в связи с сезонными профилактическими работами на производственных объектах. Суммарно в июле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям - Китаю, Японии и Южной Корее - 1,035 млн тонн СПГ.

По объему поставок СПГ в Китай Россия в июле заняла третье место после Австралии (2 млн тонн) и Катара (1,62 млн тонн).

Однако по сумме поставок трубопроводного и сжиженного природного газа Россия удерживает первое место (3,8 млрд куб. м).

Китай в июле увеличил общий импорт СПГ на 4% - до 6,540 млн тонн СПГ (8,507 млрд куб. м в пересчете на объем после регазификации).

Газопроводы

Китай в июле импортировал по трубопроводам 6,788 млрд куб. м природного газа, что является новым абсолютным максимумом за историю ТЭК страны. Рост по отношению к июлю 2023 года (5,930 млрд куб. м) составил 14%.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Столь высокий суммарный показатель мог быть обеспечен только за счет максимизации экспортных возможностей всех поставщиков.

Прежде всего поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны быть благоприятными, так как отопительный сезон завершился, и даже если в летнюю жару внутренний рынок перетягивает на себя какие-то объемы, они не такие значительные, как зимой.

Поставки туркменского газа выросли по отношению к июлю прошлого года на 3% - до 2,8 млрд куб. м. Узбекистан нарастил поставки на 18% - до 380 млн куб. м, что является максимальным уровнем за последние почти два года (21 месяц).

Суммарно (по трубам и через терминалы СПГ) в июле 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа по отношению к тому же месяцу прошлого года (14,120 млрд куб. м) на 8% - до 15,295 млрд куб. м. Это новый максимум для соответствующего месяца, а также второй по величине результат за историю таможенной статистики страны - больше было только в ноябре 2023 года (16,5 млрд куб. м).