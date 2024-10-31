Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 1,5%, как и ожидалось

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 1,5% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда цены выросли на 1,4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, также предполагал ускорение до 1,5%.

Потребительские цены в октябре повысились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они уменьшились на 1,3%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре выросли на 1,2% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном. В сентябре потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, поднялись на минимальные с марта 2021 года 1,1% год к году и снизились на 1,3% месяц к месяцу.

Инфляция в сфере услуг в октябре замедлилась до 2,2% с 2,4%, рост стоимости продуктов питания ускорился до 0,6% с 0,5%, табачных изделий - остался на уровне 8,7%. Цены на энергоносители снизились на 2% после спада на 3,3% в сентябре, промышленные товары подешевели на 0,2% (-0,3% месяцем ранее).