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Цены на нефть теряют более 4%

Brent подешевела до $74,26 за баррель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 4% на торгах во вторник в связи с ослаблением опасений о серьезном нарушении поставок сырья с Ближнего Востока.

По данным источников The Washington Post, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану в ответ на недавнюю атаку станут скорее военные, а не нефтяные объекты.

К 17:20 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,2 (4,13%) до $74,26 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $3,2 (4,33%), до $70,63 за баррель.

"Нефтяной рынок падает на информации о том, что Израиль не будет атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана, - отмечают аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон. - Это устраняет существенное давление на нефтяной рынок на ближайшую перспективу".

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тысяч баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тысяч б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тысячу б/с.

МЭА отмечает, что в третьем квартале глобальный спрос на нефть повысился всего на 680 тыс. б/с в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с четвертого квартала 2022 года.

Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 34,43 млн б/с нефти, хотя по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,7 млн б/с, по данным МЭА. Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 720 тысяч б/с.

WTI Brent Израиль Иран МЭА ОПЕК США
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