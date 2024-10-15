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Нефть продолжает падение, Brent подешевела до $74,6 за баррель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени составила $74,57 за баррель, что на $2,89 (3,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,58 (2%), до $77,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $2,78 (3,77%), до $71,05 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $1,73 (2,3%), до $73,83 за баррель.

Снижение котировок в понедельник было вызвано новостями из Китая. На минувших выходных министр финансов КНР Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch.

Тем временем во вторник на нефтяной рынок давит сообщение Washington Post о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Ограниченный удар по Ирану со стороны Израиля снизит риски перебоев поставок и необходимость в наценке с учетом геополитики, - отметил Доминик Шнидер из UBS Global Wealth Management. - На первый план возвращаются опасения по поводу спроса на нефть".

Brent WTI Израиль Иран Китай
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