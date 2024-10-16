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"ТКС Холдинг" планирует сменить название на "Т-Технологии"

Акционеры рассмотрят этот вопрос 14 ноября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания Т-Банка и "Т-страхования") планирует сменить название на МКПАО "Т-Технологии", говорится в сообщении группы.

Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 14 ноября.

"После редомициляции головной структуры в Россию мы финализируем обновление платформы нашего бренда и представляем нашим акционерам обновленное имя группы - Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии", - сообщил председатель совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.

"Название группы должно отражать нашу миссию на всех языках, "Технологии" - универсальное международное слово с единым смыслом на всех языках мира, именно оно наилучшим образом описывает философию нашего подхода к развитию бизнеса в интересах всех акционеров", - добавил Малиновский.

Летом 2024 года холдинг изменил названия основных активов группы, в частности, Тинькофф банк стал называться Т-Банк.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.

ТКС Холдинг Т-Технологии TCS Group
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