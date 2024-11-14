Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили переименование в "Т-Технологии"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания ТБанка и "Т-страхования") на внеочередном собрании утвердили изменения в устав, закрепляющие смену наименования группы на МКПАО "Т-Технологии", сообщила группа.

Летом 2024 года холдинг изменил названия основных активов группы, в частности, Тинькофф банк стал называться ТБанк.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.