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БКС и Т-банк получили от Бельгии отказ на разблокировку активов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "БКС Мир инвестиций" и Т-банк получили от Казначейства Бельгии отказ в разблокировке активов, замороженных в Euroclear.

"Мы уже его обжаловали и ждем ответ. В целом мы предпринимаем все возможные шаги по разблокировке бумаг наших клиентов, в том числе с помощью зарубежных консультантов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БКС.

"Мы получили отказ в разблокировке собственных активов банка. Направили запрос относительно того, касается ли данный отказ клиентских активов. На данный момент на запрос мы не получили ответа", - сказал представитель Т-банка.

Ранее о получении отказа Казначейства Бельгии в разблокировке активов в Euroclear сообщали ВТБ, УК "Альфа-Капитал", "Цифра брокер" и "Тинькофф страхование".

Euroclear Т-банк Бельгия БКС Мир инвестиций
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