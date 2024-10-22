Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Т-Банк разморозил часть средств клиентов по фондам в долларах и евро, объем разблокированных активов составил 3,5 млрд рублей, сообщил председатель правления банка Станислав Близнюк.

"Сегодня мы объявляем, что мы раскрываем заблокированные фонды по доллару и по евро, 450 тыс. человек на 3,5 млрд рублей", - сказал Близнюк на конференции по финансам и инвестициям "Толк", организованной Т-Банком.

"Т-Инвестиции" пояснили, что речь идет о разморозке части средств валютных фондов "Вечный портфель", которые раньше были заблокированы из-за санкций. "Теперь около половины из них доступны для продажи", - говорится в сообщении "Т-Инвестиций" в телеграм-канале.

Брокер обращает внимание, что вторая половина активов все еще остается заблокированной. Эти активы переведены в ЗПИФы TUSD2 и TEUR2. "Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене, но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев", - отмечается в сообщении.