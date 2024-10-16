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Глава ВТБ допустил повышение ключевой ставки ЦБ до 21% в 2024 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ до конца года может повысить ключевую ставку до 21% с нынешнего уровня в 19%, смягчение денежно-кредитной политики может начаться во втором полугодии 2025 года, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Банк России в 2024 году дважды повышал ключевую ставку: в июле на 200 базисных пунктов (б.п.), до 18%, в сентябре - на 100 б.п., до 19%. Регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании 25 октября.

"Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года она такая и продержится. И, наверное, в первой половине года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Но мы рассчитываем, что все-таки, начиная со второго полугодия ставка постепенно может снижаться, как и собственно инфляция. По нашим прогнозам, в следующем году она может быть порядка 6% уже. И я думаю, что это хороший аргумент в пользу того, что и ставка должна все-таки как-то снижаться", - заявил Костин в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что российские власти могли бы создать регулярный совещательный орган по борьбе с ростом цен, чтобы помочь ЦБ победить высокую инфляцию. Костин уточнил, что создание специального штаба не является инициативой ВТБ, это мнение одного из топ-менеджеров банка. "У нас нет какой-то единой здесь позиции, каждый высказывает сегодня свою", - сказал он.

"Что касается повышения ставки, конечно, традиционный метод, механизм регулирования денежной массы и, соответственно, монетарный способ борьбы с инфляцией - это повышение ставки. Поэтому Центральный банк ему следует, и это, наверное, правильное решение. Но есть немонетарные компоненты. И, собственно, мой первый зам имел в виду именно это. Нужно тесное взаимодействие правительства и Центрального банка. Потому что помимо ставки, такие факторы могут влиять, как тарифы естественных монополий, рост заработной платы, бюджетные расходы. Что мы, собственно, и видим", - заявил Костин, добавив, что под влиянием этих факторов снижение инфляции происходит не так быстро, как хотелось бы.

Андрей Костин Банк России ВТБ ЦБ РФ
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