В ВТБ считают невозможным сбить инфляцию только инструментарием ЦБ

Дмитрий Пьянов предложил властям создать регулярный совещательный орган по борьбе с ростом цен

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские власти могли бы создать регулярный совещательный орган по борьбе с ростом цен, чтобы помочь Банку России победить высокую инфляцию: решать эту задачу одним лишь инструментарием денежно-кредитной политики слишком "дорого", если вообще возможно, заявил телеканалу "Россия 24" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Победа над инфляцией в России - это кросс-функциональная задача. Только ЦБ не достигнет цели или достигнет с очень высоким уровнем процентных ставок надолго. Например, есть в банке какая-то кросс-функциональная область, которая на пересечении нескольких подразделений: финансы, ИТ, юристы. Поэтому один из способов - образуется какой-то проектный комитет. Я бы приветствовал, если где-то на уровне президента и администрации президента, по согласованному алгоритму провозгласили бы регулярный совещательный орган по инфляции. Хуснуллин (Марат Хуснуллин, вице-премьер - ИФ) же проводит штабы по строительству дорог. По сути, все заинтересованы в снижении процентных ставок", - сказал Пьянов.

"Хотите помочь, хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, нужна помощь от бюджета, от ФАС, от регуляторов других отраслей. И давайте соберем своего рода совет экономической безопасности", - добавил Пьянов.

По его мнению, привести инфляцию к таргету в 4% можно при "удивительном сочетании" ряда факторов. Во-первых, продолжительное время высокой ключевой ставки. Во-вторых, меры макропруденциального регулирования.

"Потому что мало кто понимает, что печатают деньги не правительство, не Центральный банк, не бюджетный дефицит, который у нас был, а банки. Банки, кредитуя экономику, увеличивают денежную массу. Мы имели 20%-ный прирост кредита в прошлом году, практически 15%-ный прирост кредитов в этом году. Мы, банки, имеем негативный вклад в инфляцию. Поэтому есть макропруденциальное регулирование: чем выше ставка, чем меньше кредит в экономике, чем больше банки зажаты нормативами по ликвидности, требованиями к капиталу, тем меньше этот кредит в экономике", - заявил Пьянов.

В-третьих, бюджетная политика. "Сегодняшний бюджет весьма специфический. С таким бюджетным импульсом практически невозможно достичь таргета по инфляции", - отметил он.

Кроме того, ЦБ должен быть освобожден от задачи приоритизации кредитования.

"Абсолютно это должно быть от ЦБ отделено китайской стеной, это задача правительства. У правительства есть много рычагов разных: субсидии, бюджетные субсидии. (...) Это задача правительства - приоритизировать, кому даже в этих сложных условиях с высокой процентной ставкой дать низкую процентную ставку. Инструментов достаточно, и они активно используются", - отметил топ-менеджер ВТБ.