Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Китай вывел на орбиту группу из 18 интернет-спутников Gaofen, сообщил телеканал CGTN.

Ракету среднего класса "Чанчжэн-6" (Long March 6) со спутниками запустили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Спутники вышли на заданную орбиту.

Это вторая партия орбитальной группировки Spacesail Constellation по предоставлению услуг широкополосного интернет-соединения.

Первая группа таких спутников была запущена 6 августа. Предполагается, что группировка в перспективе будет насчитывать 14 тысяч аппаратов.