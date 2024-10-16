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Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Китай вывел на орбиту группу из 18 интернет-спутников Gaofen, сообщил телеканал CGTN.

Ракету среднего класса "Чанчжэн-6" (Long March 6) со спутниками запустили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Спутники вышли на заданную орбиту.

Это вторая партия орбитальной группировки Spacesail Constellation по предоставлению услуг широкополосного интернет-соединения.

Первая группа таких спутников была запущена 6 августа. Предполагается, что группировка в перспективе будет насчитывать 14 тысяч аппаратов.

Китай Чанчжэн Шаньси Тайюань Spacesail Constellation
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