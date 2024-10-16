В Банке России отметили рост доли безналичных платежей в I полугодии на 1,6 п.п.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в первом полугодии 2024 года достигла 85% (83,4% по итогам 2023 года), заявила на форуме на Finopolis 2024 первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Я посмотрела нашу последнюю статистику, за шесть месяцев, на конец года она может быть другой, но у нас сейчас уже доля безналичных платежей 85%. Я думаю, что к концу года это может быть 86-87%", - сказала она.

"То есть мы уверенно в течение двух ближайших лет выходим на цифру 90%, возможно, 92%. То есть в принципе это уровень мировых лидеров с точки зрения развития безналичных платежей в стране", - добавила она.