В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Число занятых в банковском секторе Мосаквы с 2017 года сократилось на 10%; процессы в этом секторе стали более автоматизированными, а сервисы - более доступными, сообщила на VI федеральном форуме "Производительность 360" заммэра города, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"У нас есть такой один пример очень эффективной, с моей точки зрения, отрасли - это отрасль финансовая, это банковский сектор. Что произошло там: у нас банки уже не первый год внедряют IT-решения в свою деятельность, и с 2017 года у нас количество занятых в банковском секторе сократилось на 10%", - сказала она.

По ее словам, сервисы в этом секторе стали доступными, а процессы - более автоматизированными.

"Коллегам удалось существенным образом сократить численность персонала в оффлайн-отделениях. При этом эффекты только положительные - и финансовые, и с точки зрения производительности труда как финансовой, в том числе, отдаче на работника, - отметила заммэра. - Если в ряде отраслей, таких крупных, как строительство, торговля, транспорт, такого же эффекта на занятость добьемся, все наши дефициты, по нашим расчетам, в ближайшие годы будут закрыты".

Багреева добавила, что колоссальных эффектов достигают те предприятия, которые к технологиям бережливого производства активно добавляют цифровизацию и средства автоматизации.

Багреева добавила, что в столице производительность труда в два раза больше, чем по России.