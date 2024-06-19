ЦБ отметил снижение популярности пластиковых дебетовых карт и рост – виртуальных и кредитных

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пластиковыми дебетовыми картами по итогам 2023 года владеют 92% граждан, что на 3 процентных пункта ниже показателя 2022 года, следует из социологического исследования Банка России.

При этом популярность виртуальных дебетовых карт выросла на 9 п.п. до 42%, кредитных карт – на 4 п.п. до 45%.

Чаще всего для расчетов используются дебетовые карты (75%), мобильные переводы и онлайн-банки (48%), а также кредитные карты (29%) и переводы через Систему быстрых платежей (QR-кодом, 28%). Платежные сервисы для смартфонов использует 24% респондентов.

Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год снизилась на 3 п.п. до 24%. При этом 6% опрошенных полностью отказались от наличных платежей, а 7% не пользуются безналичными методами оплаты.

Сбережения граждане в основном предпочитают хранить на вкладах (39%), на дебетовых картах (35%) и в наличных рублях (30%). Инвестиции в недвижимость в 2023 году сократились в 2 раза до 4%. Доля опрошенных без сбережений составила 17% (18% в 2022 году). Доля сбережений в акциях, облигациях и других ценных бумагах за год не изменилась и составила 6%. Доля сбережений на банковских счетах, вкладах в иностранной валюте также осталась на уровне 2022 года – 3%, доля в наличной иностранной валюте сократилась на 1 п.п. до 2%.

Около трети граждан не знают о появлении в России новой формы денег (32%), чуть более трети (35%) знают о внедрении цифрового рубля, но не понимают для чего он нужен. Знают о цифровом рубле, но пока не планируют открывать счет 25% опрошенных, готовы открыть счет в цифровых рублях 8% респондентов.

Среди основных факторов, препятствующих использованию цифрового рубля, в исследовании названы: контроль государством расходов (потеря конфиденциальности), отсутствие скидок, бонусов и кешбэка при проведении операций, а также отсутствие дохода от размещения средств на счете цифрового рубля. При этом 21% опрошенных не видят никаких неудобств от использования цифрового рубля.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 20 участников, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.