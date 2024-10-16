Цены на нефть растут в среду после 4%-ного снижения накануне

Brent торгуется на уровне $74,5 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду, корректируясь после 4%-ного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $74,52 за баррель, что на $0,27 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $3,21 (4,1%), до $74,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,43%), до $70,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $3,25 (4,4%), до $70,58 за баррель.

Падение рынка во вторник было связано с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок нефти с Ближнего Востока после появления в СМИ информации о том, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану в ответ на недавнюю атаку станут скорее военные, а не нефтяные объекты, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.

По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам 2024 года вклад КНР составит лишь 20%.

"На данный момент катализаторов роста на нефтяном рынке нет, поскольку опасения трейдеров в отношении перебоев с поставками с Ближнего Востока снижаются, а меры поддержки экономики, объявленные китайскими властями, являются не слишком ясными", - отмечает аналитик IG Asia Йип Джун Ронг.