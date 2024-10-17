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Brent подорожала до $74,27 за баррель

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно поднимаются днем в четверг после снижения в течение предыдущих четырех сессий подряд. Инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе и ситуацию на Ближнем Востоке.

К 14:03 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 5 центов, до $74,27 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3 цента, до $70,42 за баррель.

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов увеличились на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США обнародует позднее в четверг.

Кроме того, участники рынка оценивают новость о том, что США применили стратегические бомбардировщики B-2 для ударов по бункерам йеменских мятежников-хуситов, где они хранили оружие.

"Ближний Восток остается в центре внимания, в частности, сроки и объекты ожидаемой ответной атаки Израиля", - отметил старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен.

API Brent WTI Ближний Восток США
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