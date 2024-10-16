Поиск

Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1 п.п.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения России в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года, показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре.

Опрос проводился с 30 сентября по 10 октября 2024 года.

Рост инфляционных ожиданий шагом почти в 1 процентный пункт за месяц может добавить сторонников версии повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 21% с нынешних 19%. Такой прогноз на заседание совета директоров Банка России 25 октября, в частности, дают аналитики SberCIB. В ВТБ также видят пиковое значение ставки в 21%, сообщил 16 октября глава банка Андрей Костин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

В октябре инфляционные ожидания достигли максимального в 2024 году уровня. В декабре 2023 года они выросли до 14,2% с 12,2%, в январе 2024 года снизились до 12,7%, в феврале - до 11,9%, в марте - до 11,5%, в апреле - до 11,0%, в мае они возобновили рост, увеличившись до 11,7%, в июне - до 11,9%, в июле - до 12,4%, в августе - до 12,9%, а в сентябре снизились до 12,5%.

Ожидания у респондентов без сбережений в октябре выросли до 15% с 13,3%, со сбережениями - до 12,1% с 11,2%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в октябре выросла до 16,6% с 15,6%, со сбережениями - до 13,7% с 12,9%.

Банк России 13 сентября 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом ЦБ дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

SberCIB Андрей Костин Банк России ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Союз автостраховщиков допустил подорожание ОСАГО в 2025 году на 7-10%

Союз автостраховщиков допустил подорожание ОСАГО в 2025 году на 7-10%

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Банке России отметили рост доли безналичных платежей в I полугодии на 1,6 п.п.

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

ВТБ не принял решение по дивидендам, окончательно определится не раньше 2025 г.

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

Цены на нефть растут в среду после 4%-ного снижения накануне

Цены на нефть растут в среду после 4%-ного снижения накануне
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });