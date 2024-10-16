Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1 п.п.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения России в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года, показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре.

Опрос проводился с 30 сентября по 10 октября 2024 года.

Рост инфляционных ожиданий шагом почти в 1 процентный пункт за месяц может добавить сторонников версии повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 21% с нынешних 19%. Такой прогноз на заседание совета директоров Банка России 25 октября, в частности, дают аналитики SberCIB. В ВТБ также видят пиковое значение ставки в 21%, сообщил 16 октября глава банка Андрей Костин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

В октябре инфляционные ожидания достигли максимального в 2024 году уровня. В декабре 2023 года они выросли до 14,2% с 12,2%, в январе 2024 года снизились до 12,7%, в феврале - до 11,9%, в марте - до 11,5%, в апреле - до 11,0%, в мае они возобновили рост, увеличившись до 11,7%, в июне - до 11,9%, в июле - до 12,4%, в августе - до 12,9%, а в сентябре снизились до 12,5%.

Ожидания у респондентов без сбережений в октябре выросли до 15% с 13,3%, со сбережениями - до 12,1% с 11,2%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в октябре выросла до 16,6% с 15,6%, со сбережениями - до 13,7% с 12,9%.

Банк России 13 сентября 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом ЦБ дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.