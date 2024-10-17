Поиск

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям изменила условия одобрения сделок с резидентами "недружественных" стран по продаже их российских активов, повысив размер платежа в бюджет до 35% от суммы сделки и размер обязательного дисконта к независимой оценке рыночной стоимости до 60%, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"С 15% до 25% сразу (увеличивается разовый платеж - ИФ), плюс 5% в один год и 5% - в следующий, итого - 35%. И дисконт для иностранцев увеличивается с 50% до 60%", - сказал он.

В марте 2022 года указом президента № 81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия. Указ действует до 31 декабря 2025 года.

Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашении о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, металлы платиновой группы (МПГ) и др.

При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в бюджет РФ определенной суммы. Изначально она составляла не менее 10% от суммы сделки (или от рыночной стоимости актива, если он продается с большим дисконтом). Позже, в октябре прошлого года, решением комиссии было закреплено обязательство об уплате в федеральный бюджет платежа на уровне 15% от рыночной стоимости активов.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в январе текущего года сообщал, что не планируется менять ничего в условиях проведения таких сделок. "Менять ничего не планируется. Это уже и так много, 15% от стоимости компании - это, в принципе, уже значительная сумма", - говорил он. О том, что условия все же было решено ужесточить, на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщило РБК.

Антон Силуанов Алексей Моисеев Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет

Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет

Набиулина заявила, что решение по ставке 25 октября не предопределено

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

"Озон Фармацевтика" провела IPO по верхней границе диапазона - 35 руб. за акцию

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });