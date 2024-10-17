Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям изменила условия одобрения сделок с резидентами "недружественных" стран по продаже их российских активов, повысив размер платежа в бюджет до 35% от суммы сделки и размер обязательного дисконта к независимой оценке рыночной стоимости до 60%, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"С 15% до 25% сразу (увеличивается разовый платеж - ИФ), плюс 5% в один год и 5% - в следующий, итого - 35%. И дисконт для иностранцев увеличивается с 50% до 60%", - сказал он.

В марте 2022 года указом президента № 81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия. Указ действует до 31 декабря 2025 года.

Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашении о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, металлы платиновой группы (МПГ) и др.

При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в бюджет РФ определенной суммы. Изначально она составляла не менее 10% от суммы сделки (или от рыночной стоимости актива, если он продается с большим дисконтом). Позже, в октябре прошлого года, решением комиссии было закреплено обязательство об уплате в федеральный бюджет платежа на уровне 15% от рыночной стоимости активов.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в январе текущего года сообщал, что не планируется менять ничего в условиях проведения таких сделок. "Менять ничего не планируется. Это уже и так много, 15% от стоимости компании - это, в принципе, уже значительная сумма", - говорил он. О том, что условия все же было решено ужесточить, на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщило РБК.